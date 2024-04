Doppelsieg von Porsche bei den 24h von Le Mans

Porsche hat angeführt von Nico Hülkenberg, Nick Tandy und Earl Bamber mit dem 919 Hybrid einen Doppelsieg bei den 24h von Le Mans geholt. Für Porsche war es im zweiten Jahr mit dem 919 Hybrid der insgesamt 17. Gesamtsieg bei den 24h von Le Mans. Hülkenberg und Bamber gelang der Sieg bei ihrem Le-Mans-Debüt, Tandy war bereits einmal in der GT-Klasse am Start. Alle Drei gewannen das bedeutendste Sportwagenrennen der Welt bei ihren zweiten Einsatz in einem LMP1-Sportwagen.