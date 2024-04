Doppelsieg für das Aruba.it Ducati Racing Junior Team im MotorLand Aragon

Im MotorLand Aragon sorgten Leandro Mercado und Ruben Rinaldi für einen Doppelsieg des Aruba.it Ducati Racing Junior Teams. Althea-BMW-Pilot Raffaele De Rosa landete auf dem dritten Platz.Im Rahmen des Superbike-WM-Events im MotorLand Aragon treffen an diesem Wochenende die Piloten und Teams des Superstock-1000-Cup s erstmals in dieser Saison aufeinander. Florian Marino schnappte sich die erste Pole-Position des Jahres vor Ruben Rinaldi , Marco Faccani und Ricardo Russo .

Das Rennen dauert zunächst nur sehr kurz, denn als mehrere Piloten in der ersten Kurve stürzen und die Strecke mit Trümmern übersät ist, zieht die Rennleitung die Notbremse und setzt mit den roten Flaggen dem Treiben ein Ende. Das Rennen wird auf acht Runden verkürzt. Aufgrund einer zügigen Neustart-Prozedur sind einige Piloten nicht in der Lage noch einmal anzutreten. Faccani hat bereits auf dem Weg in die Startaufstellung ein technisches Problem und gibt auf.

Nach dem Neustart bekämpfen sich Leandro Mercado , Russo, Marino und Rinaldi an der Spitze des Feldes. Polesetter Marino bleibt in der zweiten Runde nach einer Kollision mit seinem Teamkollegen Russo nahezu stehen, bringt aber seine Yamaha wieder in Gang und setzt das Rennen auf dem neunten Platz fort. Als noch fünf Runden zu fahren sind, gerät auch Russo weit neben die Strecke und damit ist der Weg für beiden Aruba.it Ducati Racing-Junioren frei.

Zur Rennmitte stürmt Roberto Tamburini auf den dritten Platz nach vorn, doch er verliert in der letzten Runde die Nerven und stürzt. Mercado und Rinaldi lassen sich auf keine riskanten Aktionen ein und bescheren Ducati einen Doppelsieg. Raffaele De Rosa erbt den dritten Platz vor Russo, Marino, Calia, Montovani, Marconi, Scheib, Massei, Vitali, Staring, Andreozzi und Ponsson.

Von den deutschsprachigen Piloten konnte sich lediglich der Schweizer Sebastien Suchet einen Punkt sichern. Toni Finsterbusch belegte den 18. Platz, Marc Moser wurde 20. und Julian Puffe stürzte in der fünften Runde. Exklusiv auf SPEEDWEEK.com: Dr. Helmut Marko, Motorsport-Berater von Red Bull, analysiert den jüngsten Grand Prix. Diesmal: Suzuka, ein fast perfektes Rennen, und warum wir keinen Stress haben.

Aruba.It Ducati Racing Junior Team Motorland Aragon Superstock-1000-Cup Doppelsieg Rennen

