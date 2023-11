Doppelhaushälfte: Eine Comedy-Serie über zwei Familien im Grünen

Eine Berliner Familie zieht in eine Doppelhaushälfte im Grünen. Die Bewohner der anderen Hälfte sind skeptisch, ob die Neuen sich ordentlich integrieren können. Tracy ist Deutsche mit vietnamesischen Wurzeln und ist unter beengten Umständen in einer Platte am Stadtrand von Potsdam aufgewachsen. Andi sieht sich selbst als klassischen Wendeverlierer und Pechvogel. Die Comedy-Serie 'Doppelhaushälfte' erzählt von den Herausforderungen und Konflikten, die die beiden Familien miteinander erleben.

NWNEWS: Menschen gerettet, auch eine Katze lebend gefunden, eine andere ist tot - Flammen ergreifen Bielefelder DoppelhaushälfteDie Feuerwehr rückt Sonntagabend aus. Ein Wohnzimmer steht in Flammen. Ein erster Verdacht für die Ursache des Brandes liegt nahe.

TAGESSPİEGEL: Eine brennende Israel-Fahne und viele Schmierereien: Berliner Polizei zieht nach Demo-Freitag eine erste BilanzDavidsterne an Häuserwänden, israelfeindliche Parolen und eine brennende Flagge Israels: Die Polizei Berlin zieht einige Tage nach dem Angriff der Hamas gegen Israel eine erste Bilanz.

DERSPİEGEL: Shahak Shapira über Nahostkonflikt: »Es ist eine gute Zeit für Comedy«Niemand kommt hier ungeschoren davon: Comedian Shahak Shapira hat eine »Special Show« über den Nahostkonflikt aufgenommen. Sie ist herausragend.

KINODE: „Brooklyn Nine-Nine“ Staffel 9: Wird die Comedy-Serie fortgesetzt?Die Comedyserie „Brooklyn Nine-Nine“ zeigte in den USA am 16. September 2021 die letzte Folge der achten Staffel. Wird Staffel 9 kommen?

NTVDE: Wilder Streit um Olympiasiegerin: Caster Semenya: 'Ich bin eine Frau, ich habe eine Vagina'Caster Semenya darf wegen ihres hohen Testosteronspiegels nicht mehr auf ihrer Paradestrecke laufen. Das beschäftigt weiter die Gerichte. In einem Interview äußert sich die Olympiasiegerin offen. Sie will nicht aufgeben.

