Doppel-Rauswurf: GZSZ-Angela muss 'The Voice' verlassen!

27.10.2023 21:38:00 / Herkunft: promiflash

Für Angela Peltner hat sich der Traum vom The Voice of Germany-Sieg ausgeträumt. Die Berlinerin ist eigentlich eher als Schauspielerin bekannt. Hin und wieder steht sie zum Beispiel für GZSZ vor der Kamera. Doch sie kann auch singen – das stellte sie in der Castingshow bereits unter Beweis. Sie schaffte es sogar bis in die Battles.