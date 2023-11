Donnerstagshandel in Moskau: RTS zum Handelsstart in der Verlustzone

Tops und Flops aktuell Zu den Gewinner-Aktien im RTS zählen aktuell SOLLERS (+ 2,31 Prozent auf 974,50 RUB), Mechel (+ 2,03 Prozent auf 275,98 RUB), Cherkizovo (+ 1,57 Prozent auf 4.083,50 RUB), VSMPO-AVISMA (+ 1,48 Prozent auf 39.680,00 RUB) und Unipro (ex EON Russia) (+ 1,31 Prozent auf 2,39 RUB). Unter Druck stehen im RTS derweil NOVATEK (-0,55 Prozent auf 1.649,80 RUB), INTER RAO (-0,14 Prozent auf 4,29 RUB), Acron (+ 0,02 Prozent auf 18.

