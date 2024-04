Donald Trumps Anwälte scheitern mit dem Versuch, Anklagen abzuwehren

05.04.2024

Donald Trump,Anklage,Wahlmanipulation

Donald Trumps Anwälte sind mit dem Versuch gescheitert, zwei der gegen ihn erhobenen strafrechtlichen Anklagen fallenzulassen. Ein Richter in Georgia lehnte den Antrag ab, die Anklage wegen Wahlmanipulation abzuweisen. Eine Bundesrichterin in Florida lehnte es ab, die Anklage wegen Mitnahme von geheimen Regierungsdokumenten aufzuheben. Trump ist in insgesamt vier Fällen strafrechtlich angeklagt und versucht, die Urteile bis nach der Präsidentschaftswahl im November zu verzögern.