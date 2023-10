Donald Trumps Anwälte fallen ihm in den Rücken – was das bedeutet das?

So glänzend seine Umfragewerte auch aussehen – in der echten Welt steht Donald Trump mindestens mit einem Zeh im Knast. Und nirgendwo wird es enger als in Georgia. In weniger als einer Woche haben hier drei seiner Ex-Anwälte einen Deal mit der Justiz geschlossen.machen es sich wirklich nicht leicht.

Fazit: Die juristische Niederlage ist Trump nach dem verkündeten Richterspruch gewiss. Da es sich jedoch nur um ein Zivilverfahren handelt, droht ihm keine Gefängnisstrafe. Die spannende Frage lautet nun, wie hoch die Geldstrafe gegen den Ex-Präsidenten ausfallen wird und ob er einige seiner wertvollsten Immobilien –, die Bezirksanwältin von Fulton County, wirft ihm vor, den Ausgang der Präsidentschaftswahlen 2020 manipuliert haben zu wollen.

"In der Hektik des Versuchs, die Wahl in mehreren Staaten, darunter auch Georgia, anzufechten, habe ich es versäumt, meiner Sorgfaltspflicht nachzukommen", erklärte die Juristin Jenna Ellis am Dienstag vor einem Gericht in Atlanta unter Tränen. Zuvor hatte sie sich der Beihilfe zu Falschaussagen schuldig bekannt. headtopics.com

Ihr mächtigstes Werkzeig ist dabei das sogenannte Rico-Gesetz. Die eigentlich für mafiöse Organisationen erdachte Verordnung ermöglicht es, die Straftaten mehrerer Angeklagter zusammenzufassen. In der Anklageschrift werden Trump und seine mutmaßlichen Komplizen als kriminelle Vereinigung gehandelt. Weil mit Rico drakonische Strafen verbunden sind, ist der Anreiz zum Singen groß.

Umgekehrt kommt jeder Etappensieg der Anklage in Georgia auch den Kollegen in Washington zugute. Denn Sonderermittler Jack Smith kann Beweismittel und Aussagen aus dem Süden grundsätzlich auch vor Gericht in der Hauptstadt einreichen. Doch müsste er die Abweichler selbst noch einmal vorladen, um deren Aussagen zu bestätigen. In Washington wiederum könnten die ihre Aussage verweigern – auch wenn sie es in Georgia nicht mehr dürfen. headtopics.com

