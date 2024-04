Donald Trump sammelt über 50 Millionen Dollar an Wahlkampfspenden ein

Der frühere US-Präsident Donald Trump hat bei einer Veranstaltung in Florida für seine erneute Kandidatur mehr als 50 Millionen Dollar an Wahlkampfspenden eingesammelt.

Bei dem Event im Anwesen des Hedgefonds-Managers John Paulson in Palm Beach seien gut 50,5 Millionen Dollar (46,6 Millionen Euro) zusammengekommen, teilten Trumps Wahlkampfteam und das Republican National Committee, das nationale Organisationsgremium der Republikanischen Partei, am Samstag (Ortszeit) in einer gemeinsamen Erklärung mit

Donald Trump Wahlkampfspenden Florida Veranstaltung Kandidatur

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



focusonline / 🏆 6. in DE

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

450 Millionen Dollar: Trump kann Millionen-Strafzahlung nicht garantierenWegen Betrugs wurde Trump im Februar zu einer Geldstrafe von insgesamt rund 450 Millionen Dollar verurteilt. Dafür eine Bürgschaft zu hinterlegen, sei „praktisch unmöglich“, sagen nun seine Anwälte.

Herkunft: Tagesspiegel - 🏆 42. / 63 Weiterlesen »

Donald Trump kann geforderte 456 Millionen Dollar nicht aufbringen​Der ehemalige US-Präsident Donald Trump kann nach seiner Verurteilung zu Hunderten Millionen Dollar Strafe in einem Betrugsprozess laut seinen Anwälten nicht die volle Summe als Kaution hinterlegen, bis das Berufungsverfahren beendet ist.

Herkunft: rponline - 🏆 8. / 75 Weiterlesen »

Ex-Präsident muss 500 Millionen Dollar auftreiben: Vor diesem Datum zittert Donald TrumpDonald Trumps Geldstrafen samt Zinsen sind höher als seine Geldreserven. Nach seiner Verurteilung wegen Bilanzfälschung wird es jedoch schwer, Kreditgeber zu finden. Nun gibt es eine Zahlungsfrist.

Herkunft: Tagesspiegel - 🏆 42. / 63 Weiterlesen »

Donald Trump muss nur noch 175 Millionen Dollar in 10 Tagen aufbringen​Donald Trump muss vorerst doch nicht die volle Summe von 454 Millionen Dollar Strafe aus seinem Betrugsprozess als Berufungskaution hinterlegen. Allerdings muss der frühere US-Präsident in den nächsten zehn Tagen 175 Millionen Dollar hinterlegen.

Herkunft: rponline - 🏆 8. / 75 Weiterlesen »

Gerichtsstreit um 454 Millionen US-Dollar: Schonfrist für Donald Trump!Er muss binnen zehn Tagen 175 Millionen Dollar hinterlegen.

Herkunft: BILD - 🏆 82. / 53 Weiterlesen »

Donald Trump: Gericht kürzt Kaution auf 175 Millionen DollarEin Berufungsgericht in New York hat die vom früheren Präsidenten Donald Trump nach seiner Verurteilung wegen Geschäftsbetrugs zu erbringende Sicherheitsl...

Herkunft: sternde - 🏆 31. / 63 Weiterlesen »