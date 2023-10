Donald Trump kassiert nächsten Maulkorb – und teilt weiter aus

Donald Trump lässt sich den Mund nicht verbieten – obwohl jetzt die zweite Richterin ihm ein Redeverbot in Prozessangelegenheiten erteilt hat. Oder wahrscheinlich gerade deswegen. Selbst ein paar Tage in Haft sind nicht ausgeschlossen.

Eine sogenannte "Gag-Order" ist im Allgemeinen nicht lustig. Im Juristenamerikanisch wird damit ein Maulkorb bezeichnet, der etwa bei Gerichtsprozessen verhindern soll, das Zeugen, Richter oder andere Beteiligte eingeschüchtert oder bedroht werden. Zum Beispiel vonseiten des Beschuldigten.

zivilrechtlich verklagt: Die Familienholding Trump Organization soll den Wert von Immobilien künstlich aufgeblasen haben, um Kredite von Banken zu erhalten. In anderen Fällen sollen die Immobilienwerte wiederum kleingerechnet worden sein, um weniger Steuern oder Versicherungsbeiträge zahlen zu müssen. Die Klage richtete sich ursprünglich gegen Trumps drei älteste Kinder Ivanka, Donald Junior und Eric Trump. headtopics.com

Sechs Tage vor dem Verhandlungsstart am 2. Oktober 2023 erklärte der New Yorker Richter Arthur Engoron den Ex-Präsidenten nun bereits in einer Grundsatzentscheidung des Finanzbetruges für schuldig.

Fazit: Die juristische Niederlage ist Trump nach dem verkündeten Richterspruch gewiss. Da es sich jedoch nur um ein Zivilverfahren handelt, droht ihm keine Gefängnisstrafe. headtopics.com

