Dominic Thiem deutet Karriereende im Jahr 2024 an

Dominic Thiem hat angedeutet, dass er seine Karriere im Jahr 2024 beenden könnte: 'Jetzt geht es wahrscheinlich langsam Richtung Zielgerade', sagte der 30-Jährige der 'kleinen Zeitung' nach seiner 1:6, 2:6-Niederlage in der Qualifikation für Monte Carlo gegen Roberto Bautista Agut: 'Ich habe schon zu Beginn des Jahres gesagt, wenn ich gewisse Ziele nicht erreiche, wird es mein letztes Jahr sein.

' Im Oktober 2023 hatte sich Thiem vorgenommen, im Jahr 2024 das Hauptfeld der Australian Open und der Olympischen Spiele (27. Juli bis 4. August) zu erreichen. In Down Under gelang ihm das, Nach der klaren Niederlage auf dem Weg ins Hauptfeld von Monte Carlo bilanzierte der Österreicher nun: 'Das war heute keine gute Leistung von mir. Es ist zurzeit ein Auf und Ab, sowohl spielerisch als auch körperlich vom Handgelenk her. Ich schaue von Woche zu Woche.' Traurig fügte Thiem hinzu: 'Aber so ist das im Moment, ich muss das akzeptieren, weil ich nicht mehr der Spieler bin, der ich einmal war.

Dominic Thiem Karriereende Jahr 2024 Tennis

