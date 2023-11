Dominic Schmitter: SM-Doppelsieg in Brünn und Platz 1

Am Freitag gab es in Brünn auch nur das Kurz-Programm. Nach der Bestzeit im freien Training war schon wieder Feierabend. «Leider gab es wegen eines starken Gewitters kein Quali», berichtet er. «Ich war trotzdem sehr schnell und konnten den ersten Platz holen.» Am Samstagvormittag bestätigte er Zeit und holte zum dritten Mal in Folge die Pole-Position vor Dauerkonkurrent Patrick Muff.

Eine Stunde nach dem Training ging es schon los zur Startaufstellung des Samstagsrennens. «Mein Start war wieder sehr gut», urteilt Schmitter, nachdem er das Rennen überlegen gewonnen hatte. «Ich konnte gleich in der ersten Runde einen Zwei-Sekunden Vorsprung herausfahren. Brünn hatte an diesem Wochenende extrem wenig Grip. Ich versuchte, über die Renndistanz konzentriert zu bleiben. Es war bei diesen rutschigen Bedingungen sehr schwierig. Ich bin super happy.

Das zweite Rennen am Sonntag spulte Schmitter wie ein Uhrwerk ab. Von Anfang bis Ende gelangen ihm 2.03er-Zeiten. Am Ende musste er im Spritspar-Modus ein wenig Gas rausnehmen. Erneut landete er mit 15 Sekunden Vorsprung als Erster im Ziel. «Brünn ist ja echt immer Vollgas», erklärt er seine Taktik. «Und die Suzuki hat gelegentlich ein kleines Sprit-Problem. Das hatten wir auch letztes Jahr in der IDM das eine oder andere Mal, dass am Ende echt wenig drin war im Tank.

«Ansonsten lief das Wochenende perfekt», fasst er zusammen. «Doppelsieg und Führung in der Meisterschaft. Als Reifen hatte ich den SC0 Standardreifen von Pirelli. Andere hatten wohl was anderes drauf, aber ich fahre irgendwie immer mit dem. Für mich hat das gepasst.»

