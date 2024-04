Dominic Schmitter erklärt Rücktritt von der Superbike-WM

Dominic Schmitter hat am 3. Januar 2021 seinen Rücktritt von der Superbike-WM erklärt. Er war der erste Schweizer, der eine komplette Saison in der Superbike-WM bestritten hat. Insgesamt haben sich seit 1988 zahlreiche Schweizer Fahrer mit Gaststarts in der Superbike-WM versucht. Edwin Weibel ist der erfolgreichste Schweizer Fahrer mit 138,5 Punkten, gefolgt von Andreas Hofmann mit 134 Punkten.

Nach Roger Kellenberger mussten die Schweizer Fahrer zwischen 1999 und 2016 eine lange Durststrecke hinnehmen, bis wieder einer von ihnen Punkte eroberte. Dominic Schmitter kam 2015 in die Weltmeisterschaft und fuhr für das Team Go Eleven Kawasaki in der Supersport-Klasse. Er holte 46 Punkte und belegte den 14. Platz in der WM. Bereits im Jahr zuvor absolvierte er Gaststarts in Aragon, Jerez und Magny-Cours, bei denen er immer Punkte holte und in Frankreich den 10. Platz belegte. Sein bestes Ergebnis in 15 Supersport-Rennen gelang ihm 2015 mit dem 8. Platz in Aragon

