Dollrottfeld: Auto rast in Wohnhaus - Senioren-Paar bangt um Zuhause

Das ältere Ehepaar aus dem kleinen Dollrottfeld (Kreis Schleswig-Flensburg) hat wohl noch einmal mächtig Glück im riesigen Unglück gehabt. Den Polizeiangaben zufolge sind am Samstagabend (28. Oktober) gegen 22 Uhr drei Männer im Alter zwischen 19 und 20 Jahren mit dem weißen Audi A4 unterwegs. Dann passiert es: Das Auto kommt in der 50er-Zone von der Straße ab, durchschlägt die Hauswand und bleibt stecken.

Sicher ein riesen Schock für das Rentner-Paar. „Der 85-Jährige ist durch umherfliegende Trümmerteile leicht verletzt worden“, sagt Anna Rehfeldt, Sprecherin der Polizeidirektion Flensburg zu RTL. Er kommt ins Krankenhaus. Ebenso die drei Insassen des Autos, die demanch weder unter Alkohol- noch Drogeneinfluss gestanden haben sollen. Die Ehefrau (83) wird den Angaben zufolge nicht verletzt. In ihrem Haus kann sie aber nicht bleiben.

