Doku-Serie über Michael Schumacher

Vor zehn Jahren verunglückte er Der Held ist allgegenwärtig. In Bildern, in Filmen, in Gedanken. Es sind meist Erinnerungen, denn die Ikone ist seit zehn Jahren verstummt. Dafür hallt - gerade in diesen Tagen - der Mythos seines Namens monumental nach. 'Being Michael Schumacher' heißt die fünfteilige Doku-Serie der ARD.

Mag sein, dass der Titel etwas irreführend ist, denn die Produktion beschäftigt sich ausschließlich mit Werdegang, Sichtweisen, Beobachtungen und Einschätzungen aus der ferneren Vergangenheit des siebenfachen Formel-1-Weltmeisters Michael Schumacher (54). Wie es allerdings aktuell ist, Michael Schumacher zu sein, kann nicht beantwortet werden. Das hat auch mit dem Datum der Erstausstrahlung im TV zu tun (im Ersten, 28. Dezember, ab 23:25 Uhr). Das ist der Vorabend des zehnjährigen Jubiläums des Tages, an dem sich die unheilvolle Wende in Schumis Leben ereignete und ein strahlender Siegertyp zum tragischen Helden wurde.Am 2





