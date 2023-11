Dogecoin-Preis steigt um 17% und Dogecoin-Community plant, einen physischen Coin zum Mond zu schicken

@gary-mcfarlane Der Dogecoin-Preis steigt in einem von der Community inspirierten Anstieg um 17% auf $0,089, während der neue Coin GROK eine Bewertung von $200 Millionen erreicht, bevor er durch Betrugsvorwürfe in die Knie gezwungen wird, undEin Plan der Dogecoin-Gemeinschaft, einen physischen Dogecoin zum Mond zu schicken, hat die Phantasie der Kryptowelt geweckt, nachdem ein X-Post das Datum des Raketenstarts bekannt gegeben hat.

Das Raumfahrtunternehmen Astrobotic wurde gebucht, um den physischen Coin am 23. Dezember in einem cleveren Marketing-Gag auf den Mond zu schießen. Die Dogecoin-Community hat für eine Kapsel im DHL MoonBox Service von Astrobotic bezahlt. Eine Vulcan Centaur Schwerlastrakete der United Launch Alliance wird den Coin zum Mond bringen.Meme Kombat hat eine viel bessere Chance riesiger zu steigen als Dogecoin – holen Sie sich den niedrigsten $MK-Preis heute Ob der Countdown bis zum Start der Kryptowährung ausreicht, um eine Rallye zu starten, wenn Weihnachten vor der Tür steht, kann nur vermutet werde

