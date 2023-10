DNA-Test bringt Gewissheit: Im Wald bei Amberg entdeckte Leiche identifiziert

- Bei der toten Frau, die Spaziergänger am Mittwoch im Wald entdeckt haben, handelt es sich zweifelsfrei um die vermisste 44-Jährige aus Amberg. Die Obduktion ergab keine Hinweise auf Fremdeinwirkung.

Am Mittwoch sind Spaziergänger in einem Wald bei Amberg unterwegs gewesen, als sie die Leiche einer Frau entdeckten, bestätigt ein Pressesprecher des Polizeipräsidium Oberpfalz. Die Identität der Frau ist noch unklar, am Freitag wird aber die Obduktion durchgeführt, daher sollte es schon bald mehr Antworten geben.Ihr Auto konnte am 22. September in der Nähe eines Waldes um Amberg herum gefunden werden.

Ein DNA-Abgleich hat nun alle Zweifel aus dem Weg geräumt: Bei der Toten handelt es sich um die vermisste 44-Jährige. Die Obduktion der Leiche hat keine Hinweise auf eine Straftat beziehungsweise ein Verschulden Dritter ergeben. headtopics.com

