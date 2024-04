DLRG warnt vor Gefahren beim Baden in kalten Seen

Temperaturen von weit über 20 Grad, örtlich gar um die 30 Grad sind vorhergesagt. Hochsommerlich also, und das Anfang April. Die Deutsche Lebensrettungsgesellschaft ( DLRG ) warnt deshalb davor, die Temperaturen von Seen und Flüssen zu über- und die damit verbundenen Gefahr en zu unterschätzen.Gefährlich kann es laut DLRG vor allem dann werden, wenn man sich eine Zeit lang in der Sonne aufhält und dann unvermittelt ins Wasser springt - oder auch fällt.

Beim Stand-Up-Paddeln zum Beispiel oder beim Schlauchbootfahren. Die Seen in Bayern sind nämlich noch lange nicht auf Sommer eingestellt: Um die sieben Grad kalt sind zum Beispiel aktuell der Chiemsee oder der Schliersee in Oberbayern, der etwas wärmere Brombachsee in Mittelfranken überspringt gerade mal die Zehn-Grad-Marke. Das ist weit weg von angenehmen Badetemperaturen, und durchaus riskan

