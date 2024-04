DJK Vilzing vor Auswärtsspiel gegen SV Viktoria Aschaffenburg

Sieben Spiele stehen für die DJK Vilzing in der zweiten Regionalliga -Saison noch aus. Am Samstag geht es für den Rangzweiten zum Tabellen-14. SV Viktoria Aschaffenburg. Anpfiff im Stadion am Schönbusch ist um 14 Uhr. Der Mannschaftsbus fährt um 7.30 Uhr in Vilzing am Sport heim ab. Das Stadion in Aschaffenburg hat schon bessere Zeiten erlebt, denn die Viktoria spielte bis 1963, in der Saison 1970/71 und dann noch einmal von 1985 bis 1993 in der zweiten Liga.

Seither sind die Unterfranken dort nicht mehr hingekommen, was sie sich aber sehnlichst wünschen. Vielmehr muss das Team, das 2012 aus dem Landesverband Hessen in den Freistaat Bayern unter das Dach des Bayerischen Fußball-Verbandes (BFV) zurückgekehrt ist, um die vierte Liga bange

