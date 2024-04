DJ MÄRKTE USA/Knapp behauptet - Fokus auf US-Arbeitsmarkt gerichtet

Die schwache Tendenz der Wall Street setzt sich auch zur Wochenmitte fort, wenn auch mit gebremstem Tempo. Der Dow-Jones-Index verliert kurz nach der Eröffnung 0,1 Prozent auf 39.139 Punkte. Der S&P-500 und der Nasdaq-Composite büßen 0,1 bzw. 0,4 Prozent ein. Letzterer belastet von deutlichen Abgaben im Halbleiter-Sektor, der um 0,9 Prozent nachgibt. Die Erwartungen des Marktes an eine erste Zinssenkung der US-Notenbank haben sich weiter nach hinten verschoben.

Nach den jüngsten Inflations- und Konjunkturdaten dürfte die US-Notenbank keine Eile mit dem Beginn von Zinssenkungen haben. Ein nächster wichtiger Indikator ist der US-Arbeitsmarktbericht für März am Freitag. Sollte sich der Arbeitsmarkt weiter in einer robusten Verfassung zeigen, könnte das die Hoffnungen auf baldige Zinssenkungen weiter sinken lassen

