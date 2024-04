DJ MÄRKTE USA/Dow fällt um 1% - Zinssenkungserwartung geht zurück

Nachgebende Zinssenkungserwartungen sorgen am Dienstag für kräftige Abgaben an der Wall Street. Für den Dow-Jones-Index geht es kurz nach der Eröffnung um 1,0 Prozent auf 39.166 Punkte nach unten. Der S&P-500 und der Nasdaq-Composite büßen 0,9 bzw. 1,2 Prozent ein. Belastungsfaktor sind auch die erneut kräftig steigenden Renditen am US-Anleihemarkt. Die jüngsten Daten zur US-Inflation und zum verarbeitenden Gewerbe liefern keinen Grund für eine schnellere Zinssenkung durch die US-Notenbank.

Laut der Deutschen Bank liegt die Wahrscheinlichkeit einer Zinssenkung im Juni nur noch bei 62 Prozent, am vergangenen Mittwoch waren es noch 77 Prozent. Für das Gesamtjahr werden nur noch Zinssenkungen von 67 Basispunkten (Bp) eingepreist - 25 Bp weniger als noch am Mittwoc

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



FN_Nachrichten / 🏆 88. in DE

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Bundesbank erwartet Inflation um 2,5 Prozent - Zinssenkung offenFrankfurt/Main - Bundesbankpräsident Joachim Nagel sagt einen weiteren Rückgang der Inflation in Deutschland vorher.'Im Jahresdurchschnitt wird die Inflation um die zweieinhalb Prozent liegen', sagte er

Herkunft: FN_Nachrichten - 🏆 88. / 53 Weiterlesen »

„Aussichten haben sich aufgehellt“: Bundesbank-Chef hält Zinssenkung vor Sommerpause für möglichAm Donnerstag hatte die EZB die Leitzinsen trotz Rückgangs der Inflation unverändert bei 4,5 Prozent gelassen. Das könnte sich im Juni ändern, sagt Bundesbank-Präsident Nagel.

Herkunft: Tagesspiegel - 🏆 42. / 63 Weiterlesen »

EZB lässt Tür für Zinssenkung im April offenÄußerungen diverser EZB-Ratsmitglieder vom Freitag deuten darauf hin, dass die EZB bis spätestens Juni die Zinsen senken wird.

Herkunft: boersenzeitung - 🏆 76. / 59 Weiterlesen »

Gibt Christine Lagarde diese Woche grünes Licht für eine Zinssenkung?In dieser Woche steht der nächste Zinsentscheid der Europäischen Zentralbank (EZB) an. Am Donnerstag tritt Christine Lagarde vor die Presse.

Herkunft: de_cryptonews - 🏆 65. / 61 Weiterlesen »

Nagel betont Unabhängigkeit der EZB | Börsen-ZeitungDie Wahrscheinlichkeit einer Zinssenkung der EZB vor der Sommerpause ist für Bundesbankpräsident Joachim Nagel gestiegen.

Herkunft: boersenzeitung - 🏆 76. / 59 Weiterlesen »

Spezial: Nach Meldung ab Montag allein bis Mittwoch schon mehrere hundert Prozent drin?Anzeige / WerbungDas, worauf die Börsencommunity bei dieser Aktie zuletzt spekuliert, und was bereits sehr kurzfristig eine womöglich sogar sehr hohe dreistellige Rendite in die Depots jetzt mutiger AnlegerInnen

Herkunft: FN_Nachrichten - 🏆 88. / 53 Weiterlesen »