DJ EUREX/DAX-Future fällt Richtung 18.000er-Marke

FRANKFURT --Für den DAX-Future geht es am Dienstag im Verlauf nach unten. Der Juni-Kontrakt verliert 97 auf 18.020 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 18.124 und das Tagestief bei 17.992 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 2.911 Kontrakte. Eine kleine Unterstützung liefert die 50-Tagelinie bei 17.996 Punkten am Morgen, die im frühen Handel bereits getestet wurde.

Die Frage bleibt, ob der Rücksetzer nun gekauft wird oder doch vermehrt Gewinne seit Jahresbeginn realisiert werden. Eine Erholung könnte den Kontrakt wieder in Richtung 18.206 Punkten führen. Dem kleinen Verfall am Freitag wird derweil kein großer Impuls zugeschrieben. DJG/thl/errGroßer Insider-Report 2024 von Dr. Dennis RiedlWenn Insider handeln, sollten Sie aufmerksam werden.

