DJ Amundi Prime US Corporates UCITS ETF DR (D): Net Asset Value (s) Amundi Prime US Corporates UCITS ETF DR (D) ( PRIP LN ) Amundi Prime US Corporates UCITS ETF DR (D): Net Asset Value (s) 05-Apr-2024 / 09:25 CET/CEST The issuer is solely responsible for the content of this announcement. =--------------------------------------------------------------------- Net Asset Value (s) FUND: Amundi Prime US Corporates UCITS ETF DR (D) DEALING DATE: 04-Apr-2024 NAV PER SHARE: USD: 17.

3688 NUMBER OF SHARES IN ISSUE: 1443712 CODE: PRIP LN ISIN: LU2037749152 =--------------------------------------------------------------------- Dissemination of a Regulatory Announcement, transmitted by EQS Group. The issuer is solely responsible for the content of this announcement. =--------------------------------------------------------------------- ISIN: LU2037749152 Category Code: NAV TIDM: PRIP LN Sequence N

Amundi US Corporates UCITS ETF Net Asset Value PRIP LN LU2037749152

