Dividendentitel als Möglichkeit für passives Einkommen

Um auch in schwierigen Zeiten zuverlässige Rendite n am Aktien markt zu erzielen, gelten Dividenden - Aktien grundsätzlich als gute Wahl. Doch auch bei den ausschüttungsstarken Unternehmen gibt es deutliche Unterschiede - und nicht jeder Dividenden zahler kann uneingeschränkt empfohlen werden. 'Beim Kauf von Dividenden titeln und bei der Jagd nach Rendite ist es sehr wichtig, selektiv vorzugehen', so Dan Lefkovitz, Stratege bei Morningstar Indexes, auf der Webseite des Indexanbieters.

'Die Suche nach den renditestärksten Bereichen des Marktes führt oft in problematische Bereiche und Dividendenfallen - Unternehmen, deren Rendite zwar gut aussieht, aber letztlich nicht nachhaltig ist', so der Experte weiter

