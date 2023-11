Bei der Umsiedlung der Aliens in ein anderes Camp infiziert sich der Regierungsmitarbeiter Wikus mit einer außerirdischen Flüssigkeit, die seine DNA verändert. Als er für Experimente missbraucht werden soll, flieht Wikus und versteckt sich im District 9. Ungewöhnlicher Science Fiction-Film des Südafrikaners Neill Blomkamp mit dramatischen Elementen und sozialkritischen Untertönen, in dem die Aliens die besseren Menschen zu sein scheinen.





🏆 20. ZDF » Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

NBA: Die Landung des Aliens - Wembanyama 'ist anders'Riesengroß und technisch versiert. Beim Saisonstart in der NBA werden viele Augen auf den Wunderknaben Victor Wembanyama gerichtet sein.

Herkunft: SPORT1 - 🏆 20. / 61,6 Weiterlesen »

| Spurs-Phänomen Victor Wembanyama: Die Ankunft des AliensSeit LeBron James hat kein Basketball-Talent solch einen Hype entfacht wie Victor Wembanyama. Der Franzose bringt ein einzigartiges Paket an Fähigkeiten mit und soll die San Antonio Spurs wieder zu altem Ruhm führen.

Herkunft: kicker_BL - 🏆 20. / 61,6 Weiterlesen »

Drei Yamaha in Top-10 – aber KTM-Stars «wie Aliens»Das offizielle MXGP-Team von Yamaha lieferte beim Saisonauftakt in Neuquen eine solide Mannschaftsleistung ab. Doch Jeremey van Horebeek stellte fest, dass die Stars von Red Bull KTM von einem anderen Planeten stammen.

Herkunft: SpeedweekMag - 🏆 20. / 61,6 Weiterlesen »

Heute im TV: Sci-Fi-Action mit 'Star Wars'-Star, Aliens und 'Harry Potter'-BösewichtSeit mehr als 20 Jahren schreibt Björn Becher über Filme und Serien. Hier bei FILMSTARTS.de kümmert er sich um 'Star Wars' - aber auch um alles, was gerade im Kino auf der großen Leinwand läuft.

Herkunft: Filmstarts - 🏆 20. / 61,6 Weiterlesen »

„Rechtswidrige Handlungen in Gaza“: Südafrika fordert Völkermord-Ermittlungen gegen IsraelIsraels Geheimdienst schlug Umsiedlung von Gaza-Bewohnern nach Sinai vor + Entführte Deutsche Shani Louk ist tot + Israels Militär meldet Tötung „Dutzender“ Hamas-Kämpfer + Der Newsblog.

Herkunft: Tagesspiegel - 🏆 20. / 61,6 Weiterlesen »

Kreuzkröte darf in Berlin wohnen bleiben: Streit um Bauprojekt gelöstDer Nabu hat einen wichtigen Etappensieg erzielt: Die Umsiedlung der Kreuzkröten für das Neubau-Quartier am Pankower Tor in Berlin ist vom Tisch.

Herkunft: watson_de - 🏆 20. / 61,6 Weiterlesen »