Disney verschärft Maßnahmen gegen Passwort-Trittbrettfahrer in seinem Streamingdienst

Disney wird die Maßnahmen gegen Passwort-Trittbrettfahrer in seinem Streaming dienst schrittweise verschärfen. Ab Juni wird das Teilen von Passwörtern in einigen Ländern unterbunden und ab September soll dies flächendeckend geschehen. Der Konzern möchte den Streaming dienst Disney + bis Ende September profitabel machen. Netflix hat bereits seit Monaten Maßnahmen gegen die Weitergabe von Passwörtern ergriffen und dadurch mehr Abonnenten gewonnen.

Allerdings besteht das Risiko, dass verärgerte Nutzer zur Konkurrenz wechseln. Disney hofft jedoch auf die Attraktivität seines Streaming-Angebots mit Filmen und Serien rund um 'Star Wars' und die Marvel-Superhelden. Gleichzeitig bieten die Streaming-Dienste günstigere Abonnements mit Werbeanzeigen an

Disney Streaming Passwort-Trittbrettfahrer Netflix Abonnenten Star Wars Marvel-Superhelden

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



nwnews / 🏆 22. in DE

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

NYSE-Wert Disney-Aktie in Grün: Disney plant schrittweise härtere Durchsetzung gegen Passwort-SharingDisney will die Gangart gegen Passwort-Trittbrettfahrer in seinem Streamingdienst schrittweise verschärfen.

Herkunft: FinanzenNet - 🏆 78. / 55 Weiterlesen »

Streaming: Disney wird beim Teilen von Passwörtern durchgreifenBurbank - Disney will die Gangart gegen Passwort-Trittbrettfahrer in seinem Streamingdienst schrittweise

Herkunft: sternde - 🏆 31. / 63 Weiterlesen »

Disney+ will Passwort-Sharing unterbindenNach Netflix will bald auch Disney+ beim Teilen von Passwörtern über einen Haushalt hinaus durchgreifen. Es wird aber einige Monate dauern, bis es alle Betroffenen zu spüren bekommen.

Herkunft: weserkurier - 🏆 55. / 62 Weiterlesen »

Disney-Aktie fällt an der NYSE trotzdem: Disney-CEO siegt in Auseinandersetzung mit Investor.Der US-Unterhaltungskonzern Walt Disney hat im Machtkampf mit zwei Hedgefonds Insidern zufolge die Mehrheit der Aktionäre auf seine Seite gezogen.

Herkunft: FinanzenNet - 🏆 78. / 55 Weiterlesen »

Weiterer Streamingdienst geht gegen Account-Sharing vorNach Netflix will bald auch Disney+ beim Teilen von Passwörtern über einen Haushalt hinaus durchgreifen. Es wird aber einige Monate dauern, bis es alle Betroffenen zu spüren bekommen.

Herkunft: rponline - 🏆 8. / 75 Weiterlesen »

Anime-Streamingdienst ADN in Deutschland: Alle Infos zu Preisen, Abos und SerienNeben Netflix und Crunchyroll bietet nun auch ein neuer Streamingdienst digitalen Zugang zu Animes in Deutschland an.

Herkunft: GamePro_de - 🏆 121. / 50 Weiterlesen »