Disney: Roger Crotti verlässt das Unternehmen nach 31 Jahren

Nach 31 Jahren im Konzern gab Roger Crotti im Sommer seinen Abschied von Disney bekannt. Seit 2017 zeichnete er als Country Manager für die Geschäfte des US-Konzerns in Deutschland, Österreich und der Schweiz verantwortlich, nun war es Zeit für einen Generationswechsel. Seine Nachfolge trat Eun-Kyung Park an, die 2020 von ProSiebenSat.1 zu Disney gekommen war und seither für die linearen TV-Kanäle und das Werbegeschäft und den Streamingdienst Disney+ zuständig ist.

Und mit einer starken Bilanz dort hat sie sich offensichtlich für den nächsten Karriereschritt empfohlen. Denn Disney hat im TV- und Streamingbereich ein richtig gutes Jahr hinter sich. An harten Zahlen lässt sich das mit Blick auf den Marktanteil des Disney Channel festmachen: Tagsüber ist man dort so erfolgreich unterwegs wie noch nie seit dem Start im Free-TV, der sich im Januar übrigens zum zehnten Mal jähr





