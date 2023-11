Disney kauft Rest von Hulu – Internationaler Start steht bevor

Dieser geplante Deal konkretisiert sich jetzt. Die genaue Summe bleibt aber noch offen: Die veranschlagten 8,6 Milliarden US-Dollar beziehen sich auf eine Mindestbewertung für Hulu, die 2019 auf 27,5 Milliarden US-Dollar festgelegt worden war. Ob NBCUniversal mittlerweile aber mehr zusteht, muss noch verhandelt werden.Der bevorstehende Deal könnte eine internationale Expansion von Hulu einläuten.

. In den USA ergänzen sich die beiden Dienste: Während sich Disney+ vor allem auf familienfreundliche Inhalte konzentriert, richtet sich Hulu vorwiegend an ein erwachsenes Publikum. Neben Eigenproduktionen sind in den USA Fernsehserien und Spielfilme der amerikanischen Medienkonzerne NBC, FOX, ABC und anderer Anbieter über Hulu abrufbar.

