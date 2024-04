Diskussionen um möglichen Elfmeter bei Dortmunds Niederlage gegen Stuttgart

Diese Szene war zwar nicht der Haupt-Grund für Dortmund s 0:1- Niederlage gegen den VfB Stuttgart . Sie sorgte im Nachhinein aber für Diskussion en. In der 5. Minute setzte Karim Adeyemi (22) zum Dribbling in den Strafraum an, wurde dabei von Stuttgart s Maximilian Mittelstädt getroffen und hob sofort ab. Schiedsrichter Matthias Jöllenbeck ließ weiterspielen. Auch Video-Assistent sah keinen Anlass einzugreifen. Adeyemi eilt in der Liga offensichtlich ein Ruf des Schwalbenkönigs voraus.

Nachdem der Flügelspieler in der Vergangenheit mit der ein oder anderen Flugeinlage aufgefallen war – das gab er auch offen zu –, scheinen 50:50-Situationen deshalb nicht mehr zugunsten des Dortmunders ausgelegt zu werden. Zum Ärger des Adeyemi: „Ich habe auch nochmal das Video geschaut. Für mich ist das schon ein Elfmeter. Der Kontakt ist da, und für mich kein leichter. Ich habe es im Knie richtig gespürt und deswegen bin ich da auch gefalle

Dortmund Niederlage Stuttgart Diskussion Elfmeter Schiedsrichter Adeyemi

