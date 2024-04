Diskussion über Straßenbeleuchtung in Lemwerder

Die Dunkelheit in Lemwerder sorgt für Unbehagen: Bürger und Politik diskutieren über die Straßenbeleuchtung. Während einige mehr Licht fordern, haben andere Orte mit zu viel Beleuchtung ausgemacht. Die Straßenbeleuchtung in Lemwerder beschäftigt nicht nur Bürger in der Gemeinde, sondern am Donnerstag auch ganz offiziell die örtliche Politik. Dann steht das Thema als Gegenstand verschiedener Anträge auf der Tagesordnung des Ausschuss für Finanzen und Gemeindeentwicklung. Ein Überblick.

Susanne Woltjen ist als Quartiersmanagerin in der Eschhofsiedlung tätig. Dort kommt sie viel in Kontakt mit zum Teil älteren Menschen. Die abendliche Dunkelheit sei häufiges Thema. 'Gerade ältere, alleinstehende Damen haben Angst', sagt Woltjen. Doch nicht nur Ältere hat sie mit ihrem Wunsch nach mehr Licht in den Abendstunden im Blick. Auch für Menschen, die generell nicht so gut zu Fuß sind, würden die düsteren Straßenzüge eine Herausforderung darstellen

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



weserkurier / 🏆 55. in DE

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Krippenplatzmangel in Lemwerder: Großtagespflegestelle als LösungIn Lemwerder fehlen 41 Krippenplätze. Eine Lösung könnte in der Großtagespflege liegen. Wie das Konzept aussieht und wo es sich umsetzen lassen könnte.

Herkunft: weserkurier - 🏆 55. / 62 Weiterlesen »

Lemwerder und Berne: Alte Pumpen gefährlicher als SturmflutenDie Deiche an Weser, Ochtum und Hunte sind sicher, doch die Gefahr lauert anderswo. Ein Blick auf die Herausforderungen, denen sich die Bewohner hinterm ...

Herkunft: weserkurier - 🏆 55. / 62 Weiterlesen »

Software aus Lemwerder: App für lokalen Handel gewinnt PreisVegane Nahrung aus Grasproteinen, eine neuartige CNC-Drehbank, eine Unterstützerapp für den lokalen Handel: Die Wirtschaftsförderung Wesermarsch hat drei ...

Herkunft: weserkurier - 🏆 55. / 62 Weiterlesen »

Lemwerder/Berne: Brandmeister über Angriffe gegen FeuerwehrleuteGewalt gegen Einsatzkräfte - ein Problem, das auch die Wesermarsch betrifft. Wie sieht es im Arbeitsalltag der Freiwilligen Feuerwehren in Lemwerder und ...

Herkunft: weserkurier - 🏆 55. / 62 Weiterlesen »

Nach Louis Koopmann: Oberschule Berne-Lemwerder wird umbenanntDie Politik hat sich entschieden: Die aus Eschhofschule Lemwerder und Oberschule Berne zusammengelegte Schule wird Louis-Koopmann-Oberschule heißen. Wer ...

Herkunft: weserkurier - 🏆 55. / 62 Weiterlesen »

Begu Lemwerder: Musikalisches Meckern und Motzen „op Platt“Der Chor De Meckerkring, der aus Protest und Meckerei eine Kunstform gemacht hat, tritt demnächst in der Begu Lemwerder auf. Was die Besucher erwartet.

Herkunft: weserkurier - 🏆 55. / 62 Weiterlesen »