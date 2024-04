Diskussion über Abtreibung in Deutschland

Derzeit wird wieder besonders heftig über das Thema Abtreibung diskutiert. Es fallen Begriffe wie Gehsteigbelästigungen, Paragraf 218 oder Paragraf 219a.

Die beiden großen Kirchen positionieren sich erstmals unterschiedlich in der Frage: Bei einer Anhörung der Kommission erklärte die evangelische Kirche, sie könne sich unter bestimmten Bedingungen eine Regelung außerhalb des Strafrechts - abhängig unter anderem vom Stadium der Schwangerschaft - vorstellen. Die katholische Kirche tritt für die Beibehaltung der bisherigen Regelung ein.

