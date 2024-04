Diskussion über Abtreibung in Deutschland

Derzeit wird wieder besonders heftig über das Thema Abtreibung diskutiert. Es fallen Begriffe wie Gehsteigbelästigungen, Paragraf 218 oder Paragraf 219a. Worum geht es? Vor etwa einem Jahr hat die Bundesregierung 18 Sachverständige aus Universitäten und Hochschulen - 15 Frauen und drei Männer aus Medizin, Psychologie, Soziologie, Ethik und Recht - gebeten, Möglichkeiten zu finden, wie der Schwangerschaftsabbruch außerhalb des Strafgesetzbuches geregelt werden könnte. An diesem Montag will die „Kommission zur reproduktiven Selbstbestimmung und Fortpflanzungsmedizin“ ihren Abschlussbericht mit Empfehlungen vorlegen. Ein Teil davon ist schon an die Öffentlichkeit gedrungen und sorgt für heftige Diskussionen.