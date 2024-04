Diskrepanz zwischen Investorenbewertung und Geschäftsentwicklung von Trumps Medienfirma

Neu veröffentlichte Zahlen von Trumps Medienfirma Truth Social zeigen die Diskrepanz zwischen der Bewertung der Investoren und der tatsächlichen Geschäftsentwicklung. Nur wenige Tage nach einem hochfliegenden Börsendebüt, bei dem der Wert des Unternehmens auf mehr als 8 Milliarden Dollar geschätzt wurde, stürzten die Aktien um mehr als 21 Prozent ab.

Die Trump Media and Technology Group, zu der Truth Social gehört, gab in einem Bericht an die Börsenaufsichtsbehörde an, dass das Unternehmen im vergangenen Jahr einen Umsatz von knapp über 4 Millionen Dollar erwirtschaftete, davon weniger als eine Million Dollar im letzten Quartal. Der abstürzende Aktienkurs des Unternehmens - das den Börsenkürzel DJT für Trumps Initialen verwendet - fiel auf den niedrigsten Stand seit dem Börsengang von Trump Media in der vergangenen Woche und nahm an einem einzigen Tag mehr als ein Fünftel seines Marktwertes ei

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



rosenheim24 / 🏆 104. in DE

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Diskrepanz zwischen Investorenbewertung und Geschäftsentwicklung von Trumps MedienfirmaNeu veröffentlichte Zahlen von Trumps Medienfirma Truth Social zeigen die Diskrepanz zwischen der Bewertung der Investoren und der tatsächlichen Geschäftsentwicklung. Die Aktien stürzten um mehr als 21 Prozent ab, nachdem der Wert des Unternehmens auf über 8 Milliarden Dollar geschätzt wurde. Das Unternehmen erwirtschaftete im letzten Jahr einen Umsatz von knapp über 4 Millionen Dollar.

Herkunft: tzmuenchen - 🏆 41. / 63 Weiterlesen »

POLITIK: Trumps Medienfirma 2023 bei geringem Umsatz mit MillionenverlustPOLITIK: Trumps Medienfirma 2023 bei geringem Umsatz mit Millionenverlust

Herkunft: InvestingDE - 🏆 77. / 55 Weiterlesen »

POLITIK: Trumps Medienfirma 2023 bei geringem Umsatz mit MillionenverlustNEW YORK (dpa-AFX) - Die Medienfirma des früheren US-Präsidenten Donald Trump hat im vergangenen Jahr bei rund 4 Millionen US-Dollar Umsatz einen Verlust von gut 58 Millionen Dollar (heute etwa 54 Millionen

Herkunft: FN_Nachrichten - 🏆 88. / 53 Weiterlesen »

Unternehmen hinter Truth Social: Trumps Medienfirma meldet für 2023 MillionenverlustMit dem Netzwerk Truth Social will Donald Trump Diensten wie X Konkurrenz machen, an der Börse hat die Firma dahinter jüngst Aufsehen erregt. Jetzt präsentierte sie neue, ernüchternde Geschäftszahlen.

Herkunft: derspiegel - 🏆 17. / 68 Weiterlesen »

Unternehmen hinter Truth Social: Trumps Medienfirma meldet für 2023 MillionenverlustMit dem Netzwerk Truth Social will Donald Trump Diensten wie X Konkurrenz machen, an der Börse hat die Firma dahinter jüngst Aufsehen erregt. Jetzt präsentierte sie neue, ernüchternde Geschäftszahlen.

Herkunft: SPIEGEL_Top - 🏆 98. / 51 Weiterlesen »

EQS-News: Deutsche Wohnen SE: Deutsche Wohnen mit solider Geschäftsentwicklung im Geschäftsjahr 2023EQS-News: Deutsche Wohnen SE / Schlagwort(e): Jahresbericht/Jahresergebnis Deutsche Wohnen mit solider Geschäftsentwicklung im Geschäftsjahr 2023 20.03.2024 / 07:00 CET/CEST Für

Herkunft: FN_Nachrichten - 🏆 88. / 53 Weiterlesen »