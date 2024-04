Discord wird zukünftig Werbung haben

Vorbei die werbefreie Zeit...Der Messenger-Dienst Discord wird wohl zukünftig Werbung haben. Worauf sich die Nutzer jetzt einstellen müssen… Wer Aufgaben annimmt und Zuschauer hat, bekommt Belohnungen Discord ist ein Online-Messenger, der vor allem bei Gamern beliebt ist, inzwischen aber auch in anderen Bereichen genutzt wird. Man kann ihn zum Chatten, für Sprachkonferenzen oder Videokonferenzen nutzen. 150 Millionen Menschen nutzen nach Firmen-Angaben monatlich den Messenger.

Lese-Tipp: Bei Apple abgeguckt? WhatsApp bastelt an dieser NeuerungNeu ist jetzt: Discord will mit Spieleherstellern zusammenarbeiten und „gesponserte Quests“ anbieten. Quests sind in Computerspielen, vor allem in Rollenspielen oder Adventures, vom Spieler annehmbare Aufgaben. Wenn die Spieler dabei Zuschauer auf Discord haben, bekommen sie eine Belohnung. Und auch die zuschauenden Freunde können bei ähnlichen Herausforderungen Belohnungen erhalte

