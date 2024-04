Discord versehentlich erfolgreich mit Lootboxen-Video

So viele Views hat noch kein Video so schnell generiert. Und es liegt nicht einmal am Inhalt – obwohl es um Lootboxen geht.1,4 Milliarden Klicks in nur einem Tag. Discords Aprilscherz-Video, in dem sie Lootboxen für die beliebte Sprachchat-App angekündigt haben, war extrem erfolgreich. So erfolgreich, dass sich das Video rund 17 Prozent der Menschheit angesehen haben müsste, um die astronomischen Zahlen zu erreichen. Doch der Erfolg war ein reines Versehen.

Discord hat versehentlich gezeigt, wie man einen extrem effektiven View-Bot erschafft. Das könnte in Zukunft für Nachahmer sorgen oder YouTube dazu zwingen, die Funktionsweise von eingebetteten Videos zu überdenken.

