Dillingen (Saarland): Polizei sucht vermisste Natascha Jung (22)

Hinweise zum Aufenthalt der Vermissten nimmt die Polizeiinspektion Saarlouis unter der Telefonnummer (06831) 9010 oder per Email an PI-Saarlouis@polizei.slpol.de entgegen.

