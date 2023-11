Digitalgipfel der Bundesregierung in Jena

Der Digitalgipfel der Bundesregierung steht unter dem Motto "Digitale Transformation in der Zeitenwende" und lockt mehr als 1000 Teilnehmer und Referenten in die 56.000-Einwohner-Stadt Jena. Dabei sind Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne), Digitalminister Volker Wissing (FDP), Bundesumweltministerin Steffi Lemke (Grüne) und Bundeskanzler Olaf Scholz, der aber erst am Dienstag nach Jena kommen wird.

Eine weitere, für die Digitalisierung maßgebliche Ministerin ist nicht darunter: Für den Digitalgipfel hat Nancy Faeser (SPD) keine Zeit gefunden.Für den Ostbeauftragten der Bundesregierung und Staatsminister im Bundeskanzleramt Carsten Schneider (SPD) ist die erstmalige Ausrichtung in Jena ein bemerkenswerter Erfolg. Der Jenaer Bürgermeister Thomas Nitzsche (FDP) verglich diezur Eröffnung mit der Revolution durch die Optik, die Jena Ende des 19. Jahrhunderts weltbekannt und bedeutend machte. "Wieder sollte man so aufgestellt sein, dass Wissenschaft und Wirtschaft eng zusammenarbeiten", forderte Nitzsch





