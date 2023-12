Digitale Tricks: De-aging bei Schauspielern

Seit fünfzehn Jahren versuchen Special-Effects-Experten, Schauspieler mit digitalen Tricks überzeugend jünger oder älter zu machen (De-aging). Obwohl die Ergebnisse nie so richtig überzeugen, zieht die Technik immer weitere Kreise – nach dem Motto: "Irgendwann werden wir es schon hinbekommen."hat Industrial Light & Magic (ILM) drei Jahre damit verbracht, Harrison Ford jung zu rechnen – und gleich in der ersten Einstellung entgleisen ihm die Gesichtszüge.

Gerald Himmelein schreibt seit 1998 für die c't und heise online. Er beschäftigt sich mit Dingen, die einem auf den Fuß (Hardware) ebenso wie mit Dingen, die einem auf die Nerven fallen können (Software). Also von Grafiktabletts und Tastaturen über Malprogramme und 3D-Grafik bis hin zu Windows-Troubleshooting. Mein kleiner, unbedeutender Rat an die mächtigen, global agierenden Studios: Lasst es einfach sein, es wird nie klappen. Investiert das Geld in andere Bereiche. Bessere Drehbücher zum Beispie





heiseonline » / 🏆 11. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Langsames Internet: „Die digitale Teilhabe ist nicht gewährleistet'Deutschland hinkt beim Breitbandausbau deutlich hinterher. Das sorgt für Verärgerung bei den Nutzern. Der Verivox-Chef fordert mehr Wettbewerb in der Branche.

Herkunft: nwnews - 🏆 22. / 68 Weiterlesen »

Berliner Morgenpost: Fatale Liebe zum Bargeld / ein Kommentar von Dominik Barth über digitale BezahlweisenBerlin (ots) - In London wundert man sich als deutscher Tourist mitunter. Pubs und Restaurants haben Münzen und Scheine aus ihren Kassensystemen verbannt und Straßenmusiker und Obdachlose häufig mobile

Herkunft: FN_Nachrichten - 🏆 88. / 53 Weiterlesen »

Gehaltsverhandlung: Diese Tricks führen zum ErfolgJedem Arbeitnehmer stehen im Berufsleben mehrere Gehaltsverhandlungen bevor. Manche Tricks können helfen, den Chef von einer Gehaltserhöhung zu überzeugen oder ein höheres Einstiegsgehalt zu bekommen.

Herkunft: FinanzenNet - 🏆 78. / 55 Weiterlesen »

eIDAS 2.0 mit Lissi: Neosfer Ausgründung setzt auf digitale Identität mit Europäischen ID-WalletsFrankfurt am Main (ots) - Lissi, bekannt als Pionier im Bereich Identity Wallets und verifizierbarer Nachweise, gibt seine Gründung als unabhängiges Start-up bekannt, unterstützt durch Investitionen von

Herkunft: FN_Nachrichten - 🏆 88. / 53 Weiterlesen »

Buwog setzt auf digitale ProjektumgebungBuwog setzt auf die digitale Projektumgebung (DPU), die vom Wiener Ingenieurbüro FCP (Fritsch, Chiari & Partner ZT GmbH) kürzlich gelauncht wurde. Die Buwog war in die Entwicklung der neuen Plattform involviert.

Herkunft: FN_Nachrichten - 🏆 88. / 53 Weiterlesen »

Kindergeburtstage: Tipps und Tricks für eine erfolgreiche FeierImmer mehr Eltern lagern die Organisation von Kindergeburtstagen aus. Experten geben Tipps und Tricks für eine erfolgreiche Feier und warnen vor den größten Fehlern, die viele Eltern machen.

Herkunft: nwnews - 🏆 22. / 68 Weiterlesen »