Digitale Bons: Warum Rewes Werbung für Unmut sorgte

Digitale Bons gelten als umweltfreundlicher und effizienter, und sie werden für die Handelsunternehmen immer wichtiger. Warum Rewes Werbung trotzdem Unmut bei manchen Facebook-Nutzern erzeugte und warum es überhaupt keinen Grund für den Ärger gab.Foto: dpa/Daniel KarmannMan kennt das Phänomen im Supermarkt: Die einen lassen sich den Kassenzettel aushändigen und studieren ausgiebig, ob die elektronische Kasse auch alles richtig erfasst hat (das ist aber wohl nur eine Minderheit).

Andere stecken das kleine Stück Papier wortlos ins Portemonnaie, wo es dann für längere Zeit verschwindet, ehe das Thermopapier leicht verblasst eines Tages wieder auftaucht. Wieder andere winken müde ab, wenn das Kassenpersonal fragt: „Brauchen Sie den Bon?“ Oder sie entsorgen den Zettel direkt selbst im nächsten Mülleimer. Nach Einschätzung von Branchenbeobachtern lassen 60 bis 70 Prozent der Kundinnen und Kunden den Bon direkt im Mark

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



rponline / 🏆 8. in DE

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Skandal um digitale Bearbeitung: Prinzessin Kate sorgt für AufsehenDie sonst makellose Prinzessin Kate hat mit digitalem Schummel an ihrem Muttertagsfoto für einen Skandal gesorgt. Das öffentliche Vertrauen in die Kommunikation des Königshauses ist erschüttert.

Herkunft: BILD - 🏆 82. / 53 Weiterlesen »

Digitale Stromzähler werden ab 2025 Pflicht - so läuft der Austausch abAnaloge Stromzähler mit Drehscheibe soll es in Deutschland nicht mehr geben. Haushalte müssen dann auf digitale Lösungen umsteigen. Ab 2025 startet der Verkauf, für erste Gebäude sind sie dann Pflicht. Am Anfang entstehen zwar Kosten. Langfristig ist die Ersparnis aber groß.

Herkunft: focusonline - 🏆 6. / 82 Weiterlesen »

Personalmangel im Zentrum für digitale Souveränität des BundesDie Bemühungen des Bundes für digitale Souveränität und quelloffene Anwendungen in Behörden sind personell offenbar knapp aufgestellt, wie aus Antworten des Bundesinnenministeriums (BMI) auf Anfragen der Bundestagsabgeordneten Anke Domscheit-Berg (Die Linke) hervorgeht.

Herkunft: heiseonline - 🏆 11. / 71 Weiterlesen »

Pornoseiten XVideos, Pornhub und Stripchat unterliegen dem Digitale-Dienste-Gesetz der EUDie EU-Kommission hat bekannt gegeben, dass die Pornoseiten XVideos, Pornhub und Stripchat als sehr große Online-Plattformen gelten und somit dem Digitale-Dienste-Gesetz unterliegen. Diese Plattformen müssen strengere Regeln einhalten, um Nutzer:innenrechte zu schützen und illegale Inhalte zu bekämpfen.

Herkunft: netzpolitik_org - 🏆 56. / 62 Weiterlesen »

Zentrum für Digitale Souveränität setzt sich für Open Source in der öffentlichen Verwaltung einDas Zentrum für Digitale Souveränität (ZenDiS) hat die Aufgabe, Open Source Software (OSS) im öffentlichen Sektor zu stärken und die öffentliche Verwaltung unabhängiger von großen IT-Konzernen zu machen. Durch den Einsatz von OSS sollen Verwaltungen nicht an das Ökosystem eines Anbieters gebunden sein und hohe Lizenzkosten für Software sparen können.

Herkunft: netzpolitik_org - 🏆 56. / 62 Weiterlesen »

Digitale Notizbücher: Adé Notizchaos, willkommen SmartnotesNotizen landen nicht mehr auf Zettelchen, sondern in smarten Notizbüchern. Neue Geräte versprechen echte digitale Kritzelei.

Herkunft: brigitteonline - 🏆 23. / 68 Weiterlesen »