Dieser Fonds bietet Anlegern eine attraktive 70-30-Mischung

Zudem hält der defensive Siemens-Mischfonds rund 450 Aktien, die zu jeweils 15 Prozent aus Europa und den USA stammen.Die Auswahl der Titel erfolgt durch ein quantitatives Modell, das die Siemens Fonds Invest GmbH unter der Leitung von Geschäftsführer und CEO Erik Macharzina selbst entwickelt hat.

Die Basis dafür sind quantitative Kriterien und Finanzkennzahlen. Zudem werden nachhaltige Anlagekriterien berücksichtigt.Für diese attraktive 70-30-Mischung aus Anleihen und Aktien müssen Anleger pro Jahr nur 0,33 Prozent Gebühr bezahlen. Damit ist der Siemens Balanced fast so günstig wie ein ETF.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

FN_NACHRICHTEN: Dieser Fonds bietet Anlegern eine attraktive 70-30-MischungMit dem Siemens Balanced können Anleger zu 70 Prozent in Euro-Unternehmensanleihen sowie je zu 15 Prozent in Aktien aus Europa und den USA investieren. Für seine Erfolge zeichnet BÖRSE ONLINE den Fonds

Herkunft: FN_Nachrichten | Weiterlesen ⮕

BOERSEONLINE: Börse: Das macht Anlegern beim DAX wieder Sorgen - Aktien von Commerzbank und Knorr-Bremse im FokusDer DAX startete am Dienstag verhalten, belastet durch schwache Signale aus der chinesischen Industrie. Aktien von Knorr-Bremse und Commerzbank stehen im Fokus.

Herkunft: boerseonline | Weiterlesen ⮕

FN_NACHRICHTEN: Börse: Das macht Anlegern beim DAX wieder Sorgen - Aktien von Commerzbank und Knorr-Bremse im FokusAnleger haben am Dienstag beim DAX wieder mit Enttäuschungen zu kämpfen. Außerdem im Fokus: die Aktien von Commerzbank und Knorr-Bremse. Der Dax ist am Dienstag kurz nach der Eröffnung nur wenig vorwärtsgekommen.

Herkunft: FN_Nachrichten | Weiterlesen ⮕

FN_NACHRICHTEN: Arcadia erhält feste Zusagen von Anlegern für $1.500.000Das Unternehmen Arcadia hat feste Zusagen von erfahrenen und professionellen Anlegern erhalten, um $1.500.000 durch die Ausgabe von Chess Depository Interests über Aktien (CDIs) zu beschaffen. Der Hauptaktionär Raubex Group Limited beteiligte sich ebenfalls an der Platzierung.

Herkunft: FN_Nachrichten | Weiterlesen ⮕

GAMESTAR_DE: Patch Quest: Eine bunte Mischung aus Metroidvania und Rogue liteErkundet allein oder zu zweit eine Insel in dieser bunten Mischung aus Metroidvania und Rogue lite. Ihr fangt und reitet allerlei Monster, deren Fähigkeiten ihr geschickt mit euren Skills und Schussarten kombiniert.

Herkunft: GameStar_de | Weiterlesen ⮕

FINANZENNET: NYSE-Wert Pinterest-Aktie mit Höhenflug: Pinterest verzeichnet Gewinnsprung und übertrifft AnalystenPinterest erlaubte Anlegern am Montag nach US-Börsenschluss einen Blick in seine Bücher.

Herkunft: FinanzenNet | Weiterlesen ⮕