Diese Woche: Streik im ÖPNV im Südwesten Verdi hat angekündigt, dass noch in dieser Woche im ÖPNV an mehreren Orten in Baden-Württemberg gestreikt werden soll. Sieben Städte sind betroffen.Quelle: dpaerneut auf Einschränkungen einstellen. Für Donnerstag und Freitag rufe man zu Arbeitsniederlegungen auf, teilte die Gewerkschaft Verdi mit.

Einige Abiturientinnen und Abiturienten müssen sich ebenfalls Alternativen zu Bus und Bahn suchen: Denn derSeit Jahresbeginn reihen sich die Streiks aneinander - viele sind genervt. Die Folge: In der Politik wird das verfassungsrechtlich garantierte Streikrecht in Frage gestellt.

Streik ÖPNV Verdi Baden-Württemberg

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



ZDFheute / 🏆 9. in DE

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Streik: ÖPNV-Streik in Düsseldorf und Krefeld ist angelaufenDüsseldorf/Krefeld (lnw) - Der ganztägige Streik der kommunalen Verkehrsbetriebe in Krefeld und Düsseldorf hat am Montag in den frühen Morgenstunden

Herkunft: sternde - 🏆 31. / 63 Weiterlesen »

ÖPNV: Diese Rechte haben Fahrgäste bei Verspätung, Ausfall, StreikAusgefallene oder verspätete S-Bahnen, Straßenbahnen oder Busse sind ärgerlich. Ob Fahrgastrechtegesetz oder die Mobilitätsgarantie NRW - welche Rechte

Herkunft: rponline - 🏆 8. / 75 Weiterlesen »

In Gedenken an Fritz Wepper: Diese TV-Sender ändern diese Woche ihre ProgrammeIn Gedenken an den verstorbenen Schauspieler Fritz Wepper ändern zahlreiche TV-Sender ihre Programme mit Nachrufen, Dokus und Filmen.

Herkunft: brigitteonline - 🏆 23. / 68 Weiterlesen »

Streik im Einzelhandel und ÖPNV: Verdi plant Großaktionen im AprilDer Fernverkehr ist von Streiks für die nächsten Monate ausgenommen. Doch ganz aufatmen können deutsche Verbraucher:innen noch nicht.

Herkunft: watson_de - 🏆 105. / 51 Weiterlesen »

Streik in NRW: Bei Rheinbahn, KVB und anderen ÖPNV-Firmen droht DauerstreikBusse und Straßenbahnen in NRW könnten bald erneut und dann für viele Tage still stehen. Die Gewerkschaft gibt sich aber offen für einen Kompromiss in letzter Minute – worauf der VRR nun hofft.

Herkunft: rponline - 🏆 8. / 75 Weiterlesen »

Unbefristeter Streik im ÖPNV in NRW - Urabstimmung bringt klares ErgebnisDieses Video behandelt die faszinierende Geschichte der Streikbewegungen im Verlauf der Arbeitswelt. Von den frühen Anfängen der Arbeiterproteste bis zu den modernen Methoden des Arbeitskampfes wird ein umfassender Überblick geboten. Wir tauchen ein in die Entwicklungen und Auswirkungen von Streiks auf die Arbeitsgesellschaft.

Herkunft: WA_online - 🏆 103. / 51 Weiterlesen »