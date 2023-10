Diese Top-Unternehmen schlagen der Rezession ein Schnippchen

Bei einigen Unternehmen steckt es in der DNA, die Grenze des Machbaren immer wieder zu verschieben. Carl Zeiss ist so eines. Für seine Erfolge in den vergangenen 177 Jahren hat der Familienkonzern jetzt den Mittelstandspreis der Medien in der Kategorie „Titanen“ erhalten. Ausrichter des Awards, der in diesem Jahr in der Spitze des Eurotowers der Commerzbanküber die Bühne ging, ist das Magazin Markt und Mittelstand.

Mit der Marke Zeiss verbinden die Menschen vor allem optische Produkte: Brillengläser, hochwertige Fotoobjektive oder Mikroskope. Mit letzteren hat Carl Zeiss 1846 in Jena begonnen. Sie eröffneten den Forschern in Medizin und Biologie buchstäblich eine neue Welt. Dann entstanden die ersten industriellen Messgeräte, Ferngläser und Brillengläser, durch die der Träger auf der ganzen Fläche scharf sehen kann – entspiegelte Gläser.

Heute verschiebt Zeiss die Grenzen des Machbaren weiter: Gemeinsam mit dem Maschinenbauer Trumpf aus der Nähe von Stuttgart und dem Fraunhofer-Institut für Angewandte Optik in Jena hat das Unternehmen die EUV-Lithografie entwickelt, die auf extrem ultraviolettem Licht basiert. Damit lassen sich viel leistungsfähigere, energieeffizientere und kostengünstigere Mikrochips herstellen als je zuvor. headtopics.com

Das Wachstum nutzte Würth für Erneuerung: Ein Fünftel des Umsatzes von zuletzt knapp 20 Milliarden Euro läuft inzwischen online. Der Konzern besteht heute aus 400 Gesellschaften mit 2500 Niederlassungen in 80 Ländern der Welt. Neben dem Geschäft mit den klassischen Schrauben für die Handwerker beliefert Würth unter anderem auch Autowerkstätten, die industrielle Produktion, Holzverarbeiter und die Bauwirtschaft.

Heute steht die Digitalisierung nicht nur in der Fertigung im Mittelpunkt. Sie bestimmt zunehmend die Strategie und die Ausrichtung des Unternehmens. Lüfter und Motoren werden dabei Teile von ganzen Systemen, mit denen das Unternehmen beispielsweise die Klimatisierung von Gebäuden individuell und möglichst nachhaltig steuert. „Wir sehen riesiges Potenzial in den nächsten zehn Jahren bei den Megatrends erneuerbare Energien, Data-Center und Klimatechnik. headtopics.com

