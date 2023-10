– „Diese Tiere haben ihr den Kopf abgehackt“

Seit Montag hat sie die traurige Gewissheit, dass die 22-jährige Shani Louk tot ist. Dies teilten Mutter Ricarda und Schwester Adi am Montagvormittag mit. Die Deutsch-Israelin wurde von palästinensischen Terroristen ermordet.

Der israelische Staatspräsident Jitzchak Herzog (63) sagte am Montag im Interview mit BILD, wie grausam Shani Louk nach ihrer Verschleppung nach Gaza ermordet wurde. „Es tut mir wirklich leid, berichten zu müssen, dass wir jetzt die Nachricht erhalten haben, dass Shani Nicole Louk als ermordet und tot bestätigt wurde. Man hat ihren Schädel gefunden“, sagte Präsident Herzog.

„Das bedeutet, dass diese barbarischen, sadistischen Tiere ihr einfach den Kopf abgehackt haben, als sie Israelis angriffen, folterten und töteten. Es ist eine große Tragödie, und ich spreche ihrer Familie mein tiefes Beileid aus.“ headtopics.com

Erst jetzt habe man Shani Louks Leiche identifizieren können, sagte Israels Präsident Jitzchak Herzog. Die Identifizierung von 40 weiteren Leichen stehe immer noch aus, da die Menschen auf grauenvollste Art und Weise misshandelt, verbrannt oder zerstückelt wurden.gesehen haben, geht weit über ein Pogrom hinaus. Wir sahen ein Schlachthaus“, so Herzog. „Wir sahen, wie das Blut auf den Straßen floss.

Trotz dieser grauenvollen Aufnahmen hoffte ihre Familie weiterhin, dass Shani noch am Leben sein könnte. Vor allem Mutter Ricarda gab ihre Tochter nicht auf und forderte ihre Freilassung. Nachdem erste Berichte über die Freilassung erster Hamas-Geiseln an die Öffentlichkeit gelangt waren, flammte wieder ein Stück Hoffnung auf. Die Familie von Shani Louk freut sich über die freigelassenen amerikanischen Frauen aus der Hamas Gefangenschaft. headtopics.com

