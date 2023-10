Diese Noten haben wir den Profis bei Eintracht Braunschweig gegeben

..und bei dem nun Interimstrainer Marc Pfitzner an der Seitenline stand, ein ehemaliger Eintracht-Profi, hier links in einem Zweikampf mit dem damaligen Fortunen Assani Lukimya 2011.Sehr wachsam, als die Gastgeber nach einem Iyoha-Fehler ihre erste Chance hatten. Absolut sicher bei hohen Flanken, strahlte viel Ruhe aus. Machtlos beim Gegentreffer zum 1:2.

Kam in der 60. Minute für den angeschlagenen Jordy de Wijs ins Spiel. Musste sich sofort zurechtfinden in einer etwas schwierigeren Phase und tat das auch.

Weiterlesen:

rponline »

| Eintracht Braunschweig - Fortuna Düsseldorf : | 11. SpieltagAufstellung und Formation zum Spiel Eintracht Braunschweig - Fortuna Düsseldorf Weiterlesen ⮕

Eintracht Braunschweig: Neustart gegen Spitzenteam DüsseldorfFußball-Zweitligist Eintracht Braunschweig empfängt am Freitag Fortuna Düsseldorf. Die Niedersachsen versuchen nach dem Rauswurf von Trainer Jens Härtel über die Personalien Marc Pfitzner und Ermin Bicakcic der bisher enttäuschenden Saison eine Wende zu geben. Weiterlesen ⮕

Eintracht Braunschweig: Pfitzners Plan und das letzte HemdDer Begriff von der Vereinslegende wird im Fußball mitunter inflationär verwendet. Auf Marc Pfitzner trifft sie bei Eintracht Braunschweig zu. Als Profi feierte er mit den Niedersachsen drei Aufstiege und zwei Rettungen aus schier aussichtsloser Lage - das erinnert an seine aktuelle Mission als Interimstrainer. Weiterlesen ⮕

Dieser Profi sollte bei Eintracht Braunschweig eine neue Chance bekommenEs ist eine spannende Aufgabe, die den Düsseldorfern da am Freitagabend bevorsteht. Auf die Gala vor vollbesetzten Rängen gegen Kaiserslautern folgt das Gastspiel in der Tristesse des Zweitliga-Schlusslichts Braunschweig. Ein Fortune könnte dabei zeigen, was in ihm steckt. Die Elf unseres Reporters. Weiterlesen ⮕

Fortuna Düsseldorf gegen Eintracht Braunschweig: der Live-TickerNach der Gala ist vor der Pflichtaufgabe: Am Freitag um 18.30 Uhr gastiert Fortuna Düsseldorf beim Schlusslicht der Zweiten Liga, Eintracht Braunschweig. Dabei gilt es, einige personelle Ausfälle zu kompensieren. In unserem Live-Ticker verpassen Sie nichts. Weiterlesen ⮕

Eintracht Braunschweig - Fortuna Düsseldorf : | 11. SpieltagLiveticker mit allen Spielereignissen, Toren und Statistiken zum Spiel Eintracht Braunschweig - Fortuna Düsseldorf Weiterlesen ⮕