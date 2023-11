Diese fünf Folgen der Gegenwartskriege sind für Deutschland Gewissheit

Die Ära Merkel wurde von der Besetzung der ukrainischen Halbinsel Krim überschattet. Die Amtszeit von Olaf Scholz erfährt durch den Ukraine-Krieg, den Hamas-Angriff auf Israel und das Wettdrohen im Indo-Pazifik eine neue, düstere Grundierung.Regierungsprogramme und Businesspläne müssen nun angepasst und zuweilen ungültig gestempelt werden. Diese fünf Folgen der Gegenwartskriege dürften für Deutschland als Gewissheit gelten:einstellen.

Trump warnt vor einem Dritten Weltkrieg, der mit Biden wahrscheinlich und mit ihm vermeidbar sei: „Die Biden-Regierung kann Amerika schnell in einen nuklear geführten Dritten Weltkrieg führen. Wir sind nicht mehr weit davon entfernt“, sagt er. Die Politik der Angst – seit jeher eine Spezialität der US-Parteien – ist zurückgekehrt.Die 100 Milliarden Euro Sondervermögen für die Bundeswehr waren nur der Eröffnungsspielzug.

Gastbeitrag von Gabor Steingart - Sechs positive Nachrichten, die im Nebel des deutschen Negativismus untergehen Die Bundesrepublik als Land, dessen fossile Energieträger Braun- und Steinkohle in der Vergangenheit nahezu vollständig ausgebeutet wurden, besitzt nun ein zwingendes ökonomisches Argument, die erneuerbaren Energien auszubauen und Energie-Souveränität anzustreben. Es geht jetzt nicht mehr darum, für andere Staaten ein Vorbild zu sein. Es geht jetzt darum, von diesen anderen Staaten unabhängig zu sein.

