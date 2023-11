Diese eine Trend-Tasche von H&M wollen wir im Herbst & Winter

Für Mode geben wir ungern viel Geld aus. Trotzdem haben es uns teure Designertaschen angetan. Für die neueste It-Bag wird daher gerne mal das Konto geplündert, denn so ein Accessoire lässt einfach jedes Outfit gleich viel hochwertiger aussehen.

Dabei gibt es auch in den günstigen Shops preiswerte Taschen, die dennoch optisch richtig was hermachen. Wir haben eine * entdeckt, auf die genau das zutrifft. Sie kommt in klassischem Schwarz daher, hat eine goldene Schließe und kostet gerade mal 25,99 Euro.Durch die schlichte Form und die goldene Verzierung könnte man die preiswerte H&M-Tasche fast mit einem Designerteil verwechseln. Und auch durch den verstellbaren Schultergurt veredelt sie all unsere Herbst- & Winter-Outfits.

Du brauchst eine Styling-Idee? Nichts leichter als das. Denn so eine elegante Crossbody-Bag geht einfach zu allem. Egal in welcher Kombi hast du mit dem Accessoire direkt ein elegantes Upgrade. Wie wäre es zum Beispiel hiermit:Dieses zauberhafte Outfit von H&M werden wir im Herbst rauf und runter tragen

Shoppen macht Spaß, aber Fehlkäufe möchte keiner von uns. Lass dich deshalb von unseren Shopping-Tipps zu deinem eigenen Stil inspirieren. Kaufe bewusst ein und überlege dir im Zweifelsfall eine Nacht lang, ob du das Teil wirklich brauchst. Nur so wirst du mit deinem Kleiderschrank wirklich glücklich.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

BUNTE: Máxima der Niederlande zeigt den neuesten Herbst-TrendBei einer Kunstveranstaltung erschien Máxima der Niederlande komplett in Rot. Neben der Farbe brillierte sie auch im neusten Herbst-Trend.

Herkunft: BUNTE | Weiterlesen ⮕

SIXXTV: Single-Horoskop: Diese Sternzeichen erleben im Herbst heiße FlirtsWenn die Tage kürzer werden und die Temperaturen sinken, sehnt sich selbst so manch überzeugter Single nach jemandem zum Kuscheln. Einige Sternzeichen haben im Herbst 2023 beste Chancen, die große Liebe zu finden!

Herkunft: sixxTV | Weiterlesen ⮕

SIXXTV: Single-Horoskop: Diese Sternzeichen erleben im Herbst heiße FlirtsWenn die Tage kürzer werden und die Temperaturen sinken, sehnt sich selbst so manch überzeugter Single nach jemandem zum Kuscheln. Einige Sternzeichen haben im Herbst 2023 beste Chancen, die große Liebe zu finden!

Herkunft: sixxTV | Weiterlesen ⮕

SIXXTV: Liebesglück im Herbst: Diese vier Sternzeichen können sich auf Überraschungen freuenDer Herbst 2023 hält für einige Singles eine Fülle von Überraschungen bereit – von aufregenden Begegnungen bis hin zu tiefen emotionalen Momenten. Neugierig, welche vier Sternzeichen in dieser Jahreszeit das Glück der Liebe erwartet?

Herkunft: sixxTV | Weiterlesen ⮕

VOGUE_GERMANY: Bücherempfehlungen für den Herbst 2023: Diese 11 spannenden Bücher sollten sie lesenSie sind auf der Suche nach Buchtipps für den Herbst? VOGUE präsentiert 11 spannende Bücher für die dunkle Jahreszeit – von Klassikern bis zu Neuerscheinungen.

Herkunft: VOGUE_Germany | Weiterlesen ⮕

GOFEMININ_DE: Trend-Piece: Diese ausgefallene Tasse von H&M schreit „Danish Pastel“Pastellige Farben und ausgefallene Formen sind gerade richtig im Trend. Wir haben eine Tasse gefunden, die einfach perfekt dazu passt.

Herkunft: gofeminin_de | Weiterlesen ⮕