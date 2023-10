Die meisten von uns erinnern Zungenbrecher an ihre Kindheit. Gemeinsam mit Freundinnen und Freunden hat man versucht, die komplizierten Sätze oder Wortreihen fehlerfrei auszusprechen – am besten schneller als die anderen. Ist man dabei über die eigenen Worte gestolpert oder hat sich versprochen, sind witzige Wortkombinationen entstanden, über die man zusammen lachen konnte.

Gleichzeitig können Zungenbrecher die Konzentrations- und Merkfähigkeit ebenso wie die eigene Aufmerksamkeit unterstützen – nämlich dann, wenn die Wortfolgen auswendig gelernt werden.Typischerweise werden mit Zungenbrechern bestimmte Laute und Lautfolgen trainiert, da fast alle darin enthaltenen Worte denselben Laut beinhalten. Im Rahmen des Zungenbrechers müssen diese Laute dann immer wieder ausgesprochen werden.

Dennoch ist der Zungenbrecher mit den zahmen Ziegen für die meisten schaffbar und zählt nicht zu den schwierigsten deutschen Zungenbrechern. Welche aber gehören dazu? Welche Lautkombinationen gelten als schwer auszusprechen? Sehen Sie nachfolgend eine Auswahl 10 schwerer, aber bekannter deutscher Zungenbrecher.Blaukraut bleibt Blaukraut, Brautkleid bleibt Brautkleid. headtopics.com

Sensitive Selektionssimulatoren sondieren sogar sekundär-strukturierte Sonarselektoren – sogar sekundär-strukturierte Sonarselektoren sondieren sensitive Selektionssimulatoren. Der Whiskymixer mixt den Whisky mit dem Whiskymixer. Mit dem Whiskymixer mixt der Whiskymixer den Whisky.

