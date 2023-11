Dieb stiehlt Schmuckvitrine vor Geschäft in Straubing

Ein bislang unbekannter Dieb soll am Freitagnachmittag eine Schmuckvitrine vor einem Geschäft in Straubing gestohlen haben. Die Polizei hofft auf Hinweise. Wie die Polizei mitteilte, soll der Dieb zwischen 14.45 und 15.50 Uhr die ungefähr zwei Meter hohe Vitrine direkt vor dem Eingang eines Schmuckgeschäftes gestohlen haben. Den Angaben zufolge beziffert die Polizei den Gesamtbeuteschaden auf einen niedrigen fünfstelligen Eurobetrag

. Wer den Vorfall beobachtet hat, soll sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 09421/868-0 melden

:

