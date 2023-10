Die zweite Staffel von The Gilded Age: Traditionen, Macht und viel Geld

Es geht um Traditionen, Macht und viel, viel Geld: Auch in der zweiten Staffel der gefeierten Historien-Serie"The Gilded Age" dreht sich wieder alles um Gier und Korruption. Im Interview verrät der Serienschöpfer Julian Fellowes, welche Parallelen er zu unserer Zeit sieht - und was Elon Musk damit zu tun hat."Ich denke, wir befinden uns in einer Zeitperiode des sehr hohen Konsumdenkens", erklärt der britische Serienschöpfer Julian Fellowes im Interview.

Nachdem die erste Staffel seiner neuen Serie"The Gilded Age" im vergangenen Jahr bereits zum weltweiten Hit wurde, zieht Fellowes nun mit der zweiten Staffel (ab 30. Oktober auf Sky Atlantic, Sky Q und WOW) nach."Wie wir alle wissen, hat unbegrenztes Geld die Eigenheit an sich, Dinge schneller zu erledigen", sagt Fellowes im Interview mit der Nachrichtenagentur teleschau.

Genau in diesen Verhaltensweisen sieht Julian Fellowes direkte Parallelen zur heutigen Zeit. Im Interview stellt er klar:"Als ich Richard Branson und Elon Musk dabei zusah, wie sie darum kämpften, wer als Erster eine Rakete zum Mond schicken kann, dachte ich mir nur: So eine Art Wettkampf hätte es auch im Goldenen Zeitalter geben können. So etwas hätten sie damals mit Sicherheit auch gemacht, wenn sie Raketen gehabt hätten. headtopics.com

Der Exzesse unserer heutigen Zeit stehe der 74-Jährige jedoch durchaus kritisch gegenüber:"Ich denke, wir befinden uns in einer Zeitperiode des sehr hohen Konsumdenkens. Wir leben in einer Zeit enormer Völlerei. Gleichzeitig sind wir alle extrem eitel und wir lieben es, vor anderen unsere Tugendhaftigkeit zu signalisieren. Wir lieben es, zu zeigen, wie gut wir sind, wie freundlich wir sind, wie sehr wir uns um die Bedürftigen sorgen.

The Gilded Age, Staffel 2: Start, Folgen, Besetzung, Handlung - alle InfosDie zweite Staffel von The Gilded Age des Downton Abbey-Machers Julian Fellowes bringt das Historiendrama Ende Oktober mit acht neuen Folgen. Start der Staffel 2 ist für Montag, 30. Oktober 2023, angekündigt - Sendezeit ist 20.15 Uhr. Die Handlung dreht sich um den Kampf von Bertha Russell gegen Mrs. Astor und das alte System, während George Russell mit der wachsenden Gewerkschaftsmacht in seinem Stahlwerk zu kämpfen hat.

