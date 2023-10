Die Zimtschnecke erobert Stuttgart

Schwaben essen eigentlich gern Hefezopf und Brezeln, doch nun erobert ein anderes Hefegebäck die Landeshauptstadt von Baden-Württemberg – die Zimtschnecke.Eine meterlange Schlange vor dem Cinnamood in der Hirschstraße 4 sorgte für lange Wartezeiten. Nutzer schrieben auf Google von 45 Minuten Wartezeit!Foto: Andreas Rosar Fotoagentur-Stuttgart Stuttgarter bewerten den Laden online unterschiedlich, ein Nutzer schreibt von einer „Geschmacksexplosion“, ein anderer kritisiert das Gebäck als „zu süß und trocken.“ Zwischen 3,90 Euro und 4,90 kosten die Gebäckstücke der Kölner Kette. Es gibt Varianten mit Kokos, Blaubeeren oder mit Browniefüllung.Foto: Christoph Schmidt/dpa Der Hype um das Szenegebäck nimmt im Herbst zu. Das merken auch andere Anbieter wie „Zeit für Brot“, die Brotique oder Starbucks

Der Siegeszug der Zimtschnecke: Ein neuer Food-Trend erobert die sozialen MedienMit dem Siegeszug in den sozialen Medien ist aus der klassischen Zimtschnecke ein echtes Szenegebäck geworden. Das Start-up Cinnamood hat sich komplett den Hefeteigrollen gewidmet und bietet sie in den unterschiedlichsten Variationen an. Eine Neueröffnung am Samstag sorgte für einen Ansturm. Food-Influencer haben mittlerweile ein großes Rezeptangebot zu dem Klassiker. Die meisten widmen sich den amerikanischen Cinnamon Rolls. Ob der Zimtschnecken-Hype genauso im Sand verlaufen wird wie der Hype etwa um Cronuts (Croissant-Donut), ist Experten zufolge nicht leicht einzuschätzen. Was aber sicher ist: Die nächsten Food-Trends aus den USA kündigen sich schon an. Weiterlesen ⮕

TSG 1899 Hoffenheim zwingt VfB Stuttgart in die KnieDer VfB Stuttgart und die TSG 1899 Hoffenheim lieferten sich ein spannendes Spiel, das 2:3 endete. Hängende Köpfe bei den Platzherren des VfB, die gegen den Underdog überraschend den Kürzeren zogen. Weiterlesen ⮕

Starke Schwankungen am Markt und positive Wirtschaftsdaten aus den USADie vergangene Woche am Markt war von starken Schwankungen geprägt, verursacht durch enttäuschende Unternehmensergebnisse, die mehrheitlich negativ sanktioniert wurden. Gleichzeitig prasselten positive Wirtschaftsdaten aus den USA auf die Investoren ein, welche so interpretiert wurden, als dass die Fed die Zinssätze erneut anheben wird. Die geopolitischen Spannungen im Nahen Osten sind durch die wirtschaftlichen Sorgen etwas in den Hintergrund gedrängt worden, weshalb die Ölpreise unter die Marke von 90,- USD fallen konnte. Die Erhöhung der wöchentlichen US-Lagerbestände drückte die Preise ebenfalls. Ein Highlight der Woche war die Prognose der Internationalen Energieagentur, die einen Höhepunkt der globalen Ölnachfrage bis 2030 vorhersagt. In London blieb Kupfer trotz der noch undurchsichtigen Wirtschaftslage sowohl in China als auch Europa und den USA stabil. Neueste chinesische Statistiken zeigen allerdings einen Nachfragerekord im September. Die Tonne Kupfer wird mit derzeit mit rund 7.950,- USD gehandelt. Gold notierte zum Wochenschluss sogar bei über 2.000,- USD je Feinunze und untermauert damit seinen Status als sicherer Hafen. Weiterlesen ⮕

Brand in Dachgeschosswohnung über Metzgerei in SchwabenBei einem Brand in einer Dachgeschosswohnung über einer Metzgerei in Schwaben ist ein Schaden von etwa 600.000 Euro entstanden. Die Brandursache ist noch unklar. Weiterlesen ⮕

Debatte über den Erhalt von Eichenbäumen in der RatspolitikDie Verwaltung möchte die Bäume eher erhalten, die CDU schlägt Ersatzpflanzungen vor. Weiterlesen ⮕

Stuttgarts Sportchef enttäuscht über Niederlage gegen HoffenheimDer Sportchef des VfB Stuttgart, Fabian Wohlgemuth, äußerte sich enttäuscht über die 2:3-Niederlage gegen die TSG 1899 Hoffenheim. Obwohl Stuttgart in den meisten statistischen Kategorien überlegen war, konnte das Team den Sieg nicht einfahren. Die Niederlage wird die Stuttgarter jedoch nicht umwerfen, so Wohlgemuth. Weiterlesen ⮕