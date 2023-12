Sara Weber, Jahrgang 1987, ist Journalistin, Digitalstrategin und Autorin des Sachbuchs »Die Welt geht unter, und ich muss trotzdem arbeiten?«.Die Zeit zwischen Weihnachten und Neujahr ist gefühlt die einzige Zeit im Jahr, in der es nicht nur erlaubt ist, auf der faulen Haut herumzuliegen, sondern es sogar erwartet wird. Man darf den ganzen Tag Filme schauen, Bücher lesen und auf der Couch chillen. In einigen Unternehmen sind sogar Betriebsferien.

Die Chancen stehen also gut, dass man Anfang Januar nicht direkt in einer Flut von Mails ertrinkt. Weil eben (fast) alle Pause mache





SPIEGEL_Top » / 🏆 98. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Weihnachten - Eine besondere Zeit voller MagieEin Weihnachtsfan erzählt von seinen schönen Erinnerungen und dem Wunsch, diese Magie auch bei seinen Kindern zu schaffen.

Herkunft: gofeminin_de - 🏆 69. / 59 Weiterlesen »

Kirchenaustritte in NRW: Zu Weihnachten sind die Kirchen vollDie Zahl der jährlichen Kirchenaustritte in NRW erreichte 2022 einen Rekord. Auch in diesem Jahr gab es wieder viele Kirchenaustritte - wenn auch deutlich weniger als im Vorjahr. Trotzdem sind die Kirchen zu Weihnachten voll. Warum das so ist - und wer überhaupt kommen darf.

Herkunft: WDRaktuell - 🏆 25. / 68 Weiterlesen »

Weihnachtsfilme für die FeiertageTolle Geschenke und leckeres Essen in guter Gesellschaft - und natürlich, die freien Tage vor dem Fernseher zu verbringen und Weihnachtsfilme zu gucken. Dabei müssen diese gar nicht mal klassisch weihnachtlich sein. Von Familienidylle vorm Weihnachtsbaum kann in der "Stirb langsam"-Filmreihe schließlich nicht die Rede sein. Und doch sind die Actionfilme mit Bruce Willis - auch wenn der Hollywood-Star das nicht so sieht - für viele zu einer Tradition geworden. Ähnlich steht es um die "Harry Potter"-Filme, genauer: um den ersten Teil, den sich viele Menschen unterschiedlichen Alters um Weihnachten herum nicht entgehen lassen können. Überhaupt scheinen Fantasy-Filme in dieser Zeit hoch im Kurs zu stehen. So lösen neben "Die Chroniken von Narnia" auch die "Gremlins - Kleine Monster" festliche Gefühle aus. Wer es dann doch lieber etwas traditioneller mag, hier sind die erfolgreichsten Weihnachtsfilme aller Zeiten, angefangen mit "Santa Clause - Eine schöne Bescherung" auf Platz 10.

Herkunft: ntvde - 🏆 3. / 89 Weiterlesen »

Militärhilfen für die Ukraine gehen stark zurückDie westliche Militärhilfe für die Ukraine sinkt deutlich: Die neu zugesagte Hilfe ging zwischen August und Oktober 2023 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um knapp 90 Prozent zurück. Die Ukraine sei zunehmend von einigen wenigen Kerngebern abhängig, zu denen etwa Deutschland, die USA oder die nordischen Länder zählten. Doch wird um die Unterstützung für die Ukraine gerungen.

Herkunft: ZDF - 🏆 57. / 62 Weiterlesen »

Krieg gegen die Ukraine: So ist die LageDie Freigabe neuer US-Hilfen steht auf der Kippe. Selenskyj bittet in Washington eindringlich um weitere Unterstützung für sein Land. Doch Biden kann ihm nichts versprechen. Die News im Überblick.

Herkunft: mz_de - 🏆 115. / 51 Weiterlesen »

Krieg gegen die Ukraine: So ist die LageRussland bombardiert die Ukraine massiv - kurz vor der Entscheidung der EU über Beitrittsverhandlungen mit dem Land. Dutzende Menschen werden verletzt. Die News im Überblick

Herkunft: nwnews - 🏆 22. / 68 Weiterlesen »